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سفارة فنلندا تهنئ فريال أشرف بحصولها على ذهبية الكاراتيه بأولمبياد طوكيو

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القاهرة - سامية سيد - هنأت سفارة فنلندا بالقاهرة البطلة فريال أشرف عبد العزيز، لحصولها على الميدالية الذهبية فى أولمبياد طوكيو.

وكتبت السفارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) اليوم الأحد :"ألف مبروك الذهبية التاريخية لمصر على أيدي المصرية القوية الأصيلة فريال عبد العزيز أول مصرية تحصد عليها في الكاراتيه فوق وزن 61 في أولمبياد طوكيو، سيدات بتكتب التاريخ ، سيدات مصريات".

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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