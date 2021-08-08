شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين عبد الحفيظ وموسيمانى فى الأهلى للترتيب لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، اجتماعاً اليوم مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، للترتيب لمباراة الإسماعيلى المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، واستقر جهاز الأهلى على السفر للإسكندرية بعد غد الثلاثاء للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا للمباراة.

وأغلق الأهلي صفحة مباراته ضد سيراميكا فى المباراة التى جمعتهما أمس، السبت، والمؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام والتى فاز بها برباعية دون رد، من أجل التحضير لمباراته القادمة ضد الإسماعيلى ضمن منافسات الدوري، من أجل الاستعداد القوى لمواجهة الدراويش الصعبة فى مشوار المسابقة.

من جهته طالب بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلي، لاعبيه بضرورة التركيز فى المباريات المتبقية من عمر الدوري، والتى لا تحتمل فقدان نقاط جديدة فى مشوار الفريق الأحمر نحو الاحتفاظ باللقب المتوج به الأهلى فى آخر 5 نسخ، وطالبهم بضرورة التمركز الجيد داخل الملعب لاسيما مع فقدان اللاعبين تركيزهم فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة ووجود مساحات واسعة بين خطوط الفريق الأحمر الثلاث يستغلها المنافسين فى تهديد مرمى الأهلى وتسجيل أهداف تضر بطموح الفريق الأحمر نحو حصد الثلاث نقاط من كل مباراة يخوضها.