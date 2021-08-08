شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهنئ البعثة الأولمبية بعد الإنجاز التاريخي فى طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ نادى المقاولون العرب البعثة المصرية فى طوكيو، بعد تحقيق إنجاز تاريخي بأولمبياد طوكيو 2020، وحصد 6 ميداليات من بينهما 4 برونزيات، وميدالية ذهبية وأخرى فضية، وقال المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على قطاع الكرة في تصريحات خاصة لليوم السابع، "البعثة المصرية حققت إنجازا تاريخيا، خاصة بعد حصد ميدالية ذهبية كانت غائبة عن مصر منذ فترة طويلة".

وأضاف فتحى، نطمح دائماً لمزيد من الميداليات ونتمنى استمرار التفوق فى الأولمبياد المقبلة بعدد أكبر، وأود أن أوجه تحية لمنتخب اليد بعد الأداء المميز الذى قدمه".

وتابع عضو مجلس المقاولون متحدثاً عن منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، "ينقصه الروح والإصرار وهذا ما حرمنا من التتويج بميدالية، الروح لم تظهر سوى فى مباراة ستراليا بختام دور المجموعات لكن في باقي المباريات لم نشاهدها".

ورفعت فريال مصر رصيدها من التتويج بالميداليات إلى 38 ميدالية في الأولمبياد تاريخيا، بينما حصدت الميدالية الذهبية رقم 8 لمصر تاريخيا، بجانب 19 برونزية، و11 فضية.

وتعتبر لعبة رفع الأثقال هي الأكثر تحقيقا للميداليات بالنسبة للمشاركات المصرية في الدورات الأوليمبية بـ13 ميدالية 5 ذهبية و3 فضيات و5 برونزيات.

وتأتي المصارعة الرومانية في المرتبة الثانية برصيد 7 ميداليات، منها ذهبيتان و3 فضيات وبرونزية.

فيما تحل الملاكمة في المركز الثالث برصيد 4 ميداليات بواقع 3 برونزيات وفضية واحدة.

ويحتل التايكوندو المركز الرابع برصيد 4 ميداليات برونزية.

ويأتي الكاراتيه في المركز الخامس برصيد ميداليتين واحدة برونزية وأخرى ذهبية، ويليه الغطس بميداليتين واحدة فضية وأخرى برونزية، ويليه الجودو بنفس الرصيد.

وحقق سلاح الشيش ميدالية واحدة فضية، فيما حقق الخماسي الحديث ميدالية فضية حصدها البطل المصري أحمد الجندي اليوم.