شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جابر صاحب إنجاز المصارعة التاريخى.. أين البطل الأولمبى الآن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم جابر لاعب منتخب المصارعة السابق وصاحب الإنجاز الذى لم يتكرر حتى الآن بالتتويج بميداليتين أولمبيتين فى الدورات الأولمبية، حيث حقق ذهبية أولمبياد أثينا، وفضية أولمبياد لندن.

كرم جابر حقق إنجازاً غير مسبوق فى تاريخ الرياضة المصرية، ليحقق لمصر ميدالية ذهبية أولمبية بعد انقطاع عن الميداليات الذهبية منذ عام 1948، حين حصد إبراهيم شمس ذهبية رفع الأثقال للوزن الخفيف لتمنحه اليونان المواطنة الشرفية والتمتع بكافة حقوق المواطن اليونانى تقديرا للإنجاز الذى حققه بالأولمبياد.

وفى الفترة الأخيرة اختفى كرم جابر عن الساحة الرياضية، واكتفى بتشجيع الأبطال المشاركين فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، ولكن أين البطل الأولمبى الآن؟.

ترك كرم جابر البطل الأولمبى المجال الرياضى واتجه للفن، حيث شارك فى عدة أعمال فنية، سواء أفلام أو مسلسلات، حيث ظهر فى مسلسل "لمس أكتاف" مع ياسر جلال، و"حملة فرعون"، و"ليلة هنا وسرور"، وغيرها من الأعمال الفنية، بالإضافة إلى انشغاله بأعماله الخاصة حيث قام بافتتاح مجموعة من صالات التدريب الخاصة منذ قرابة العامين.

وفى عام 2012 توج كرم جابر بفضية أولمبياد لندن ليقتنص ثانى الميداليات الأولمبية في تاريخه ، و السابعة في تاريخ المصارعة .

تلقى جابر عدة عروض للتجنيس لكنه رفض حبا فى مصر، وتمسكه برفع علمها فى المحافل الدولية، مؤكدا استمرار خوض المنافسات بجنسيته المصرية.