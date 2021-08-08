شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تطالب اتحاد الكرة بفتح باب الترشح للانتخابات أول سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، اتحاد الكرة بفتح باب الترشح للانتخابات فور انتهاء مسابقة الدورى هذا الموسم، حيث يتم عمل تصنيف الأندية وتحديد عدد الأندية التى يحق لها التصويت فى الانتخابات المقبلة.

وأوضح مسئولو اللجنة الأولمبية، أنه وفقا للائحة اتحاد الكرة، يجب على اللجنة التى تدير الجبلاية أن تفتح باب الترشح أول سبتمبر المقبل، على أن تقام الانتخابات فى نوفمبر أو ديسمبر المقبلين بحد أقصى.

وأرسلت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة لائحة الجبلاية الجديدة التى تم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية فى شهر نوفمبر الماضى، إلى وزارة الرياضة، تمهيدا لاعتمادها ونشرها فى جريدة الوقائع الرسمية.

وأرسلت اللجنة التى تدير الجبلاية اللائحة الجديدة اللائحة الجديدة للوزارة مرتين الأولى مطبوعة والثانية عن طريق "الفلاشة".

وكان اتحاد الكرة تلقى خطاباً من الجهة الإدارية، تطلب فيه من مسئولى اللجنة الثلاثية بالجبلاية إرسال التعديلات النهائية الخاصة بلائحة النظام الأساسي لمراجعتها واعتمادها ونشرها فى جريدة الوقائع المصرية، كما هو متعارف عليه.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه تم مطالبة الجبلابة بإرسال التعديلات فى أسرع وقت، خاصة أنه من المتعارف عليه أن اللائحة يتم مراجعتها واعتمادها بين الأندية واتحاد الكرة منذ عدة أشهر.

وأجرى عدد من الأندية أعضاء الجمعية باتحاد كرة القدم اتصالات بالجهات الادارية واللجنة الاولمبية، من أجل الاستفسار عن مصير لائحة اتحاد الكرة بعد تصريحات رئيس اللجنة الثلاثية، بأنه أرسل اللائحة إلي الجهة الإدارية.

وطلب مسئولو أندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة معرفة مصير اللائحة من أجل تحديد مصير انتخابات اتحاد الكرة وموعد إقامتها والتجهيز لها في ظل رغبة العديد من مسئولو الأندية الترشح في الانتخابات المقبلة.