شكرا لقرائتكم خبر عن الخماسى الحديث الحصان الأسود فى طوكيو.. حصد فضية فى أول تتويج أولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الخماسي الحديث لقائمة الألعاب الرياضية المتوجة بميداليات أولمبية فى تاريخ مشاركات مصر بالأولمبياد، بعدما حصد الميدالية الفضية عن طريق أحمد الجندى بطل الخماسى فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو وتختتم اليوم الأحد.

وتعد لعبة الخماسى هى الحصان الأسود فى البطولة، خاصة أن أول ميدالية أولمبية من نصيب اللعبة تحققت فى أولمبياد طوكيو وجاءت فضية وهى الأولى للبعثة المصرية فى الفضة والسادسة لمصر فى حصاد البطولة حتى الآن.

وجاءت الفضية التى حققها احمد الجندى لتدخل اللعبة ضمن قائمة شرف الألعاب المتوحة فى الدورات الاولمبية لتدخل اللعبة التاريخ وكذلك اللاعب.

احتل أحمد الجندى لاعب المنتخب الوطنى في الخماسى الحديث، المركز الخامس فى منافسات سباحة الخماسى الحديث بزمن 1:57.13 دقيقة، ليحتل المركز 13 فى الترتيب العام لنهائى الخماسى الحديث برصيد 524 نقطه بعد نهاية منافسات السلاح والسباحة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ولم يسبق للعبة الخماسى أن حققت أى ميدالية فى الدورات الأولمبية السابقة، بل جاءت فضية الجندى لتكون أول سطر فى تاريخ الخماسى بتاريخ الأولمبياد.