شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق تظهر فى حفل ختام أولمبياد طوكيو بالبرونزوية التاريخية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحمل جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه العلم المصرى فى حفل ختام دورة الألعاب الاولمبية التى تقام بطوكيو، وظهرت البطلة المصرية فى طابور الدول وهى ترتدى الميدالية البرونزية التى حققتها فى البطولة.

وقررت اللجنة الأولمبية وإدارة البعثة المصرية فى طوكيو أن تحمل جيانا العلم المصرى بعد وصولها إلى نصف نهائى منافسات وزن 61 كجم ، نتيجة الإنجاز الذى حققته جيانا فاروق بضمان ميدالية أولمبية لمصر فى منافسات الكاراتيه هى الأولى فى تاريخ اللعبة التى تقام منافستها فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ضمن الألعاب المستضافة وغير المدرجة ضمن الألعاب الأولمبية، حيث تعتبر ميدالية جيانا فاروق تاريخية ستخلد فى تاريخ المشاركة المصرية فى الأولمبياد وفى تاريخ الكاراتية أنها أول فتاة مصرية وعربية وأفريقية تحقق ميدالية فى منافسات الكاراتية فى دورة الألعاب الأولمبية وتكريما لها على هذا الإنجاز الكبير.

وتوجت جيانا بالميدالية بعد التعادل مع اللاعبة الصينية، والحصول على 3/2 فى الترجيح ، لتحقق أول ميدالية اولمبية للكاراتيه فى تاريخ الدورات الاولمبية.