شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع محمد مجلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، عن حقيقة الأنباء المتداولة في الفترة الأخيرة عن دخول الأهلي والزمالك في مفاوضات مع محمد مجلي لاعب وسط ذئاب الجبل.

وقال فتحي، في تصريحات لـ ”الخليج 365”: لم نتلقى أي عروض أو مفاوضات من الأهلي أو الزمالك بخصوص مجلس كل ما يثار مجرد شغل من وكلاء اللاعبين وهذا يؤثر على تركيز الفريق في وقت مهم من الدوري.

وأضاف: لم نحدد سعر لأي لاعب في حالة اهتمام القطبين بضمه، وكل تركيزنا في الفترة الحالية على الابتعاد عن صراع قاع الجدول وحصد النقاط، ولن نفرط في أي لاعب من العناصر الأساسية ومحمد مجلي من بين تلك العناصر المهمة في المقاولون.

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي مع نظيره المقاولون العرب، في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق البورسعيدى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من البنك الاهلى بهدفين دون رد في آخر ظهور بالمسابقة فيما خسر ذئاب الجبل من بيراميدز بهدفين دون رد في آخر ظهور أيضا.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 29 هدفا.

فيما يحتل المقاولون العرب الرابع عشر برصيد 29 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.