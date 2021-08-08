شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى عن مواجهة الأهلى: الأحمر كتاب مفتوح ونلعب على الـ3 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمد إبراهيم، المدرب العام للإسماعيلى، أن ناديه سيخوض مواجهة الأهلى الأربعاء المقبل بحثاً عن الثلاث النقاط بعد التعادل مع بيراميدز فى الجولة الأخيرة، وأضاف فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى، "الفريق المنافس يلعب على البطولة وهناك تنافس قوى مع الزمالك وهذا يضعهم تحت ضغط أكبر، نتطلع لاستغلال ذلك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تسهم فى إسعاد جماهيرنا".

وأضاف مدرب الإسماعيلى، "فى تلك المباريات الكبيرة، اللاعبون يكونوا فى أفضل حالاتهم سعيا لتقديم المتعة والإثارة، لذلك أرى أن المباراة ستكون تنافسية وغاية فى الصعوبة على الجانبين".

وتابع حمد إبراهيم، "بالتأكيد ودون شك لا نلعب إلا على الثلاث نقاط، تعادلنا فى الجولة الماضية أمام بيراميدز الذى يضم أفضل لاعبين فى الدورى وبعشرة لاعبين، وأرى أن ذلك إيجابى وساهم فى رفع الحالة المعنوية للاعبين، الأهلى بالنسبة لنا كتاب مفتوح، سنركز على إغلاق مفاتيح اللعب لديه واستغلال نقاط ضعفه”.

وعن أبرز ذكرياته حينما كان لاعبا أمام الأهلى قال حمد إبراهيم، "المباراة التى أتذكرها حينما كنت لاعبا فى المصرى ونجحنا فى إقصاء الأهلى بركلات الترجيح والتتويج بالكأس عام 98 والثانية كانت بقميص الدراويش وكان يلعب بجانبى إيهاب جلال وقدمنا أفضل مبارياتنا واضعنا العديد من الأهداف التى كانت كفيلة بحسم اللقاء لصالحنا، لكننا للأسف خسرنا بهدف سجله محمد عبد الجليل”.