شكرا لقرائتكم خبر عن سر تمسك كارتيرون بخوض مباراة ودية قبل مواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بخوض مباراة ودية عقب مواجهة غزل المحلة التى جمعتهما أمس السبت، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 3 / 0.

ورغم ضيق الوقت بين مواجهتى غزل المحلة والاتحاد السكندرى المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الإسكندرية، إلا إن كارتيرون أصر على خوض المباراة الودية المقرر لها مساء اليوم، الأحد أمام فريق المجد السكندرى.

وجاء إصرار وتمسك الخواجة الفرنسى بخوض تلك المباراة الودية، من أجل تعويض اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مواجهة غزل المحلة، حيث ستكون تلك الودية بمثابة تجهيز لباقى اللاعبين حتى يصبحوا جميعًا على مستوى متقارب خاصة وإن الزمالك يخوض معسكر إعداد فى برج العرب بالإسكندرية منذ ثانى أيام عيد الأضحى، ولم يخوض الفريق فى تلك الفترة أى مباراة رسمية.

وشهدت مباراة الزمالك والمحلة، مشاركة أيمن حفنى فى الدقيقة 68 من عمر المباراة، وهي المشاركة الأولى له منذ انضمامه فى يناير الماضي فى صفقة انتقال حر لتكريمه واعتزاله بالنادي.

وحرص محمود عبد الرزاق شيكابالا، على منح أيمن حفنى شارة قيادة الزمالك، كنوع من التكريم رغم وجود محمد عبد الشافى داخل أرض الملعب، إلا أن الفهد الأسمر لم يقبل على تلك الخطوة بقرار فردى، حيث أظهرت شاشة التليفزيون قيام شيكابالا بالاستئذان أولاً من عبد الشافى كى يمنح أيمن حفنى شارة القيادة.