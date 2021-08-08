شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش عروض بيع مروان محسن بعد قرار موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة العروض التى وصلت النادي لضم مروان محسن مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبات رحيل مروان محسن عن الأهلي في الموسم المقبل أمرا شبه مؤكداً لعدم نجاحه في استغلال الفرص التي سنحت له طوال الفترة الماضية وبعدما أوصى الجهاز الفني بقيادة موسيماني برحيل اللاعب بنهاية الموسم الحالي.

وارتبط إسم مروان محسن الفترة الأخيرة بعروض من أندية محلي عديدة منها سيراميكا وفاركو والجونة كما ذهبت بعض التقارير الأخرى إلى أن نادي بيراميدز يفكر في ضم اللاعب.

ويعتمد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الثنائي محمد شريف وصلاح محسن في قيادة هجوم الفريق الفترة الماضية وإن كان شريف هو المهاجم الأساسي للمارد الأحمر حالياً حيث يتربع على قمة هدافي الدوري حالياً بـ18 هدفاً.

وانضم مروان محسن إلى القلعة الحمراء قادما من الإسماعيلي في موسم الانتقالات الصيفية عام 2016، في صفقة كلفت الخزينة الحمراء 10 ملايين جنيه وقتها، حيث لم يقدم مروان المردود المتوقع من خلال مشاركته مع الفريق الأحمر.

اجمالي الأهداف التي سجلها مروان محسن مع الأهلي في 5 مواسم تقريبا بلغت 23 هدفا فقط خلال مشاركته في 107 مباريات، بينما صنع 9 أهداف لزملائه بالفريق.

بينما حصد مروان محسن 10 ألقاب مع الأهلي، أي أن بطولاته باتت تعادل نصف أهدافه تقريبا، وحصد مروان مع الأهلي: بطولة الدوري العام 4 مرات، دوري أبطال أفريقيا مرتين، كأس السوبر المصري، كأس السوبر الأفريقي، كأس مصر، وبرونزية كأس العالم للأندية.

وتعد فترة تواجد مروان محسن في فريق بتروجت مرحلة مميزة في مسيرته، حيث شارك في 73 مباراة وسجل 18 هدفا وصنع 3 أهداف.

بينما لعب مروان محسن 33 مباراة مع الإسماعيلي، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 8 أهداف أخرى، كما شارك مع جل فيسنتي البرتغالي في 26 مباراة سجل هدفين وصنع 3 أهداف أخرى.