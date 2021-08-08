شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل إنجازات ومراكز البعثة المصرية فى أولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البعثة المصرية اليوم مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما حققت 6 ميداليات خلال المنافسات وهو الرقم الأكبر في تاريخ مشاركاتها الأولمبية حتى الآن.

وشاركت مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.

ونستعرض أفضل إنجازات ومراكز البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020 في التقرير التالى..

"ذهبية" فريال عبد العزيز في وزن فوق 61 كجم في الكاراتيه.

"فضية" أحمد الجندي في الخماسي الحديث رجال.

"برونزية" جيانا فاروق في وزن تحت 61 كجم في الكاراتيه.

"برونزية" محمد كيشو في وزن تحت 67 كجم في المصارعة.

"برونزية" هداية ملاك فى وزن تحت 67 كجم في التايكوندو.

"برونزية" سيف عيسى في وزن تحت 80 كجم في التايكوندو.

المركز الرابع: منتخب مصر لكرة اليد للرجال.

المركز الخامس: محمد مصطفى في وزن 87 كجم في المصارعة

المركز الخامس: منتخب مصر في منافسات سلاح السيف فرق.

المركز الخامس: عمر عصر في منافسات الفردي لتنس الطاولة.

المركز السادس: علاء أبو القاسم في منافسات سلاح الشيش.

المركز السابع: محمد حمزة في منافسات سلاح الشيش.

المركز الثامن: محمد السيد في منافسات سلاح سيف المبارزة.

المركز الثامن: لمصطفى عمرو في منافسات دفع الجلة في ألعاب القوى.

المركز الثامن: عبد الرحمن وائل يحرز المركز الثامن في التايكوندو في وزن 68كجم

المركز الثامن: منتخب مصر لكرة القدم يحرز المركز الثامن

المركز الثامن: منتخب مصر لسلاح الشيش

المركز التاسع: ملك حمزة في منافسات جمباز الترامبولين.

المركز العاشر: سيف آسر في منافسات جمباز الترامبولين.

المركز الحادى عشر: مهاب مهيمن في نهائي الغطس من منصة متحركة 3 متر.