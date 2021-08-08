شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى يحجز مقعده بقائمة الزمالك فى مباريات حسم الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على استمرار أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق فى قائمة الفريق خلال المباريات المقبلة الخاصة بحسم لقب الدورى، بعدما ظهر بصورة جيدة فى معسكر الفريق ببرج العرب مما أدى إلى إشراكه فى الشوط الثانى أمام غزل المحلة، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 بالدورى، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف دون رد، وشهدت مشاركة أيمن حفنى لأول مرة مع قلعة ميت عقبة هذا الموسم.

وتأتى المشاركة الأولى لأيمن حفنى بقميص الزمالك بعد غياب دام لمدة عامين و10 أيام، أى بمعدل 741 يومًا، وذلك بعد آخر مشاركة لحفنى مع الزمالك رسميا حيث تعود إلى تواجده مع الفريق فى مباراة القمة أمام الأهلى، فى الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، موسم 2019، والتى أقيمت تحديدًا يوم 28 يوليو 2019، وشارك خلالها لمدة 19 دقيقة وانتهت المباراة بفوز الأحمر بهدف دون رد.

وحرص محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك، على منح أيمن حفنى، شارة قيادة فريق الزمالك خلال استبداله ونزول حفنى بدلاً منه فى لقاء المحلة، ولكن حرص شيكابالا على الإشارة بشارة القيادة إلى محمد عبد الشافى ومحمود جنش لتواجدهما فى الملعب ووافق الثنائى على رغبة شيكابالا بمنح الشارة لأيمن حفنى تكريمًا لعودته للمشاركة بقميص الزمالك بعدما طلب العودة إلى ناديه فى شهر يناير الماضى من أجل الاعتزال بالقميص الأبيض.

يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 64 نقطة، بالتساوى مع الأهلى صاحب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف، حيث خاض كلا الفريقين 28 مباراة حققا خلالهما الفوز فى 19 مباراة و تعادلا فى 7 لقاءات ولكلا منهما هزيمتين فى المسابقة هذا الموسم، فيما سجل الأحمر 60 هدفًا واستقبل 22 هدفًا، بينما سجل الأبيض 51 هدفًا واستقبل 18 هدفًا.