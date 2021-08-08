شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي يحتفل بهدفه في المحلة ضمن ثلاثية الزمالك بـ 3 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أشرف بن شرقي صانع ألعاب نادي الزمالك، احتفاله بهدفه في شباك غزل المحلة، ضمن فوز الزمالك بثلاثية نظيفة على زعيم الفلاحين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس بمنافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام، ونشر بن شرقي 3 صور عبر حسابه الشخصي على تويتر من احتفاله بالهدف وعلق "تركيز".



اشرف بن شرقي وشيكابالا



اشرف بن شرقي



بن شرقي وزيزو



بن شرقي

وعاد المغربي أشرف بن شرقى، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، للتهديف مع الفريق الأبيض، بعد غياب 75 يوما، بعدما سجل هدف فريقه الثالث في شباك غزل المحلة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية، وانتهت بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة.

وفشل أشرف بن شرقي في هز الشباك أمام فريقى أسوان ومصر للمقاصة، قبل أن يعود للتهديف أمام غزل المحلة منذ آخر هدفه سجله بالدوري، حين هز شباك فريق المصري البورسعيدي يوم 24 مايو الماضي.

ورفع بن شرقى رصيد إلى الهدف 13 مع الزمالك في الدورى محتلا المركز الثالث في ترتيب جدول هدافى الدورى المصري خلف محمد شريف نجم الأهلى المتصدر برصيد 17 هدفا وأحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا في المركز الثانى برصيد 15 هدفا.