الامارات | طرد مورينيو.. وفريقه روما يكمل مباراة ريال بيتيس بـ 8 لاعبين!

شكرا لقرائتكم خبر عن طرد مورينيو.. وفريقه روما يكمل مباراة ريال بيتيس بـ 8 لاعبين! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طُرد مدرب روما الايطالي، البرتغالي جوزيه مورينيو خلال مباراة فريقه الودية ضد ريال بيتيس الاسباني والذي اكملها فريقه بثمانية لاعبين وانتهت بخسارته 2-5.

وجاءت حادثة الطرد عندما سجل اليكس مورينو هدف التقدم 3-2 لريال بيتيس في الدقيقة 57 بعد استعمال يده، ونظرا لعدم وجود تقنية الحكم المساعد (في اي ار)، تم احتساب الهدف ليدخل مورينيو ارضية الملعب محتجا على قرار الحكم الذي طرده برفقة لاعب وسط الفريق لورنتسو بيليغريني. ثم طرد الحكم لاعبي روما جانلوكا مانشيني وريد كارسدروب لنيلهما البطاقة الصفراء الثانية في اواخر المباراة.

وكان روما الذي استلم مورينيو تدريبه في مايو الماضي قلب تخلفه مرتين امام مضيفه ريال بيتيس قبل ان تنقلب الامور الى الاسوأ بالنسبة له.

ويخوض روما مباراة ودية اخيرة ضد الرجاء البيضاوي المغربي قبل ان يستهل مشواره في الدوري الايطالي في 22 الحالي عندما يحل ضيفا على فيورنتينا.

في المقابل، كان ريال بيتيس يخوض اخر تجربة له قبل انطلاق الدوري الاسباني في 14 الحالي حيث سيحل ضيفا على مايوركا في الجولة الاولى.



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