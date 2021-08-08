الامارات | الأهلي يرسم ملامح "صفقة القرن".. خطف مصطفى محمد من الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرسم ملامح "صفقة القرن".. خطف مصطفى محمد من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُخطط إدارة النادي الأهلي المصري، للحصول على خدمات مهاجم الزمالك، والمعار إلى نادي غلطة سراي مصطفى محمد وفق صفقة تبادلية يعمل مسؤولو الأهلي على تنفيذها بالاتفاق مع إدارة نادي غلطة سراي في إطار عملية إتمام صفقة انتقال المالي ديانج للنادي التركي.

وكان غلطة سراي قدم عرضا ماليا للنادي الأهلي للحصول على ديانج مقابل 4.5 مليون دولار، وهو العرض الذي رفضه الأهلي وطلب بزيادة الملبلغ إلى 5.5 مليون دولار.

وكشف أحد وكلاء اللاعبين المصري لـ "الامارات اليوم"، والذي طلب عدم ذكر اسمه أن إدارة النادي الأهلي تتواصل حاليا مع نظيرتها في غلطة سراي للاتفاق على إتمام صفقة ديانغ ويقابلها انتقال مصطفى محمد للنادي الأهلي.

وأضاف: "غلطة سراي سيقوم بتفعيل عقد الشراء مع الزمالك قبل أول ديسمبر المقبل نظير سداده أربعة ملايين دولار".

ونص اتفاق غلطة سراي مع الزمالك على دفع مليوني دولار نظير الحصول على خدمات مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم مع أحقية النادي التركي في الحصول على شراء بطاقة اللاعب قبل بداية ديسمبر مقابل دفع أربعة ملايين دولار.

وأضاف وكيل اللاعبين: "الأهلي سيتحمل دفع المبلغ من صفقة انتقال ديانغ ، إضافة إلى نسبة حصول الزمالك على 15% من عائد بيع اللاعب".

وأكمل: "ستبقى نقطة واحدة تفصل الأهلي عن إتمام الصفقة وهي الحصول على موافقة اللاعب والمقابل المادي الذي سيتقاضاه".

يذكر أن مدرب غلطة سراي فاتح تريم علق على مستوى المهاجم المصري مصطفى محمد والذي ظهر به أمام ضيفه فريق سانت جونستون الاسكتلندي ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي في بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2021 - 2022 بقوله أتمنى أن يستعيد اللاعب البداية التي ظهر فيها مع النادي وآمل أن يتحسن كذلك".

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