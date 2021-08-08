شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأرجنتيني ليونيل ميسي باكيا: لم أتخيل أنني سأغادر برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تتجه الأنظار صوب ملعب كامب نو يوم الأحد، لمتابعة المؤتمر المرتقب للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الخاص بتفاصيل رحيله عن برشلونة.



النادي الإسباني أعلن يوم الخميس الماضي، انتهاء علاقته باللاعب الأرجنتيني، بعد تعذر وصول الطرفين لاتفاق نهائي يقضي بتجديد التعاقد بينهما.

- بد توافق عدد من لاعبي برشلونة الحاليين والسابقين، وعلى رأسهم تشافي هرنانديز أسطورة الفريق.

- البطولات التي حققها ميسي مع برشلونة تزين قاعة المؤتمر الصحفي قبل انطلاقه.

- عدد من جماهير برشلونة تتوافد خارج أسوار ملعب "كامب نو" لوداع ميسي.

- بدأ ميسي المؤتمر الصحفي بالدموع، حيث ظل لعدة دقائق، لا يستطيع أن يمنعها، ثم بدأ بالحديث وأعرب عن صعوبة هذه اللحظة بالنسبة له.

وقال: "لم أكن أتخيل أن تاتي هذه اللحظة بأن أرحل عن برشلونة، ولكنها جاءت".

وأضاف: "لم يكن في تخطيطي هذا حتى وأن أطلب الرحيل في العام الماضي، ولكن هذه هي الحياة".

وعقب نهاية ميسي من كلمته، واصل دموعه وسط تصفيق حاد من جميع الحضور، وبصفة خاصة زملائه السابقين والحاليين في البارسا.

بدأ ميسي في تلقي الأسئلة، وجاءت إجابته: "أعتقد بأن خوان لابورتا رئيس النادي فسر أسباب رحيلي ولن أقول أكثر من ذلك".

وتابع: "التغيير صعب ولكن يجب علي أن أتفهم الوضع وأقوم بالتعايش معه، خاصة وأنني قدمت الأفضل للبارسا منذ اليوم الأول.

وأردف: "باريس سان جيرمان من الخيارات المحتملة، ولكن ليس هناك أي شيء أكيد، هناك اتصالات من عدة أندية، وهناك مفاوضات مع سان جيرمان".

وواصل: "صورتي وأنا أرفع قميص برشلونة في سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد من أفضل اللقطات لي ولكن هناك لحظات تتويج أخرى مهمة".

وأضاف: "هذه الآن هي نقطة النهاية، ولن أتحدث عن اللحظات السيئة دعونا نتذكر اللحظات الجيدة".

وأكمل: "حزين جدا لمغادرة برشلونة، ولم أتوقعها كما قلت من قبل، كنت صادقا وصريحا، حينما قررت الرحيل الصيف الماضي بسبب المشاكل كنت صادقا، لكنني الآن، لم أكن أريد الرحيل".

وأوضح: "أعتقد أن برشلونة سيتعود على اللعب بدوني، ولابورتا قالها أن النادي أكبر من أي لاعب وهو محق".

وتابع: "بعد الانتخابات ذهبت للقاء مع الرئيس الجديد خوان لابورتا، وأؤكد بأن رحيلي لم يكن بسبب الأموال، ولكن المشاكل الاقتصادية هي السبب، وللأسف جاءت اللحظة الصعبة".

ميسي تابع تصريحاته العاطفية عن برشلونة: "بالتأكيد سأعود مرة أخرى إلى برشلونة، هذا الجمهور أقدره كثيرا".

وتابع: "لم تكن هناك أي أماني كاذبة فيما يخص استمراري، حتى أنه تم الاتفاق على كل شيء يخص العقد الجديد، ولكن الأمور لم تكن ممكنة، بسبب المشاكل الاقتصادية".

وأضاف: "لازلت أعيش صدمة رحيلي عن برشلونة، أحاول تقبل الأمر الآن، ولكن الأمر صعب، وهذه هي الحياة".