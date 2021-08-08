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ميسي يدخل في نوبة بكاء خلال مؤتمر توديع برشلونة «فيديو وصور»

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الشارقة - اميمة ياسر -   

بكى النجم الأرجنتيني ليونيل ، قائد فريق الإسباني، فور وصوله للمؤتمر الصحفي، لإلقاء خطاب الوداع بعد رحيله رسميًا عن صفوف النادي الكتالوني.

ولم يتمالك ميسي نفسه قبل بدء الحديث في المؤتمر، حيث دخل في نوبة بكاء لمدة دقائق منذ انطلاق المؤتمر.

وسيتحدث ميسي خلال المؤتمر الصحفي عن الأسباب المتعلقة برحيله عن برشلونة.

والخميس الماضي، أعلن نادي برشلونة عن فشله في الوصول لاتفاق مع ليونيل ميسي لتجديد عقده مع الفريق، موجهاً له الشكر على الفترة التي قضاها داخل جدران الفريق الكتالوني.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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