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ميسي لم يتصور الرحيل عن برشلونة

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر
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: أعتبر نجم برشلونة الارجنتيني ليونيل بانه لم يتصور اطلاقا ان يرحل عن صفوف النادي الاسباني الذي امضى في صفوفه اكثر من 20 عاما مشيرا الى امكانية انتقاله الى باريس سان جرمان الفرنسي لكنه لم يوصد الباب امام اندية عدة اخرى بحسب قوله.

وصعد ميسي الى المنصة وسط تصفيق الحاضرين قبل ان يجهش بالبكاء وبعد ان تمالك انفاسه قال في مستهل حديثه "لم اتصور اطلاقا الرحيل عن برشلونة لأنني للحقيقة لم افكر بهذا الامر. كنت اريد وداعا مع الجميع على ارضية الملعب".

واضاف "هذا العام، كنت انا وعائلتي مقتنعين بأننا سنبقى هنا، في بيتنا، هذا ما كنا نريده اكثر من اي شيء آخر".

وتابع "لا زلت غير مصدق بأني ساترك هذا النادي وتغيير حياتي. انا اعشق هذا النادي".

وعن امكانية انتقاله الى سان جرمان "ثمة امكانية لذلك لكني لم اوقع مع احد. اندية عدة ابدت رغبتها، وبالتالي لا شيء مقفل، لا شيء موصد والامور مفتوحة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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