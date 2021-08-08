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بالفيديو.. ميسي يغادر كامب نو وسط دموع جماهير برشلونة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

غادر القائد الأرجنتيني ليونيل لاعب السابق، ملعب كامب نو بعد إعلان رحيله عن النادي بشكل رسمي.

وعقد ميسي مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الأحد، للكشف عن أسباب رحيله المفاجئ عن النادي الكتالوني مؤكدًا أنه فعل المستحيل من أجل البقاء بين جدران برشلونة.. طالع مزيد من التفاصيل

وكشف برشلونة يوم الخميس الماضي أن ميسي الذي انتهى عقده مع النادي، سيرحل عن الفريق بعد أكثر من عقدين في صفوف البارسا.

وذكر برشلونة في بيانه الرسمي أن ذلك جاء بعد توصل الطرفين لاتفاق بشأن تجديد العقد، لكنهما لم يستطيعا توقيعه رسميا بسبب القواعد واللوائح المالية لرابطة "لا ليجا".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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