ميسي باكيا: فعلت المستحيل للبقاء في برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة مؤتمرا صحفيا من ملعب "كامب نو" ليكشف عن تفاصيل رحيله المفاجئ عن الفريق الكتالوني.

وكشف برشلونة يوم الخميس الماضي أن ميسي الذي انتهى عقده مع النادي، سيرحل عن الفريق بعد أكثر من عقدين في صفوف البارسا.

وذكر برشلونة في بيانه الرسمي أن ذلك جاء بعد توصل الطرفين لاتفاق بشأن تجديد العقد، لكنهما لم يستطيعا توقيعه رسميا بسبب القواعد واللوائح المالية لرابطة الدوري الإسباني "لا ليجا".

وجاءت أبرز تصريحات ميسي الذي بدأ المؤتمر باكيا كالتالي:

"لست في حالة جيدة لكي أتحدث أكثر، فكرت كثيرا ماذا سأقول والحقيقة ليس لدي ما أقوله، لست قادرا على الكلام بعد هذه السنوات الطويلة وقضاء كل حياتي هنا مع برشلونة"

"لما أكن جاهزا ومستعدا، في العام الماضي عندما حدثت كل هذه الأمور كنت مقتنعا أنني سأرحل، لكن هذا العام كنت مقتنعا أنني سأواصل مسيرتي في بيتي برشلونة، وهذا ما كنا نريده مع عائلتي"

"دائما وضعنا أولوية الأسرة والعائلة، اليوم تأتي لحظة الوداع، قضيت سنوات طويلة وحياتي هنا منذ الصغر في سن الـ12، وبعد أكثر من 20 عاما أرحل أنا وزوجتي وأولادي، وعدت أبنائي وزوجتي بأننا سنعود يومًا ما إلى هنا في المستقبل"

"عشت هنا في هذه المدينة كل هذه السنوات الرائعة، قدمت الأفضل من أجل برشلونة منذ اليوم الأول حتى اليوم الأخير"

"كنت أحلم بالوداع على أرضية الملعب وتبادل الحب مع الجماهير، اشتقت لتلك الجماهير التي غابت عنا لمدة عام ونصف، الجمهور دائما ما كان قريبا مني وكنت أحلم بسماع هتافاتهم باسمي وسط ملعب ممتلئ، حب الناس في برشلونة شعرت به دائما"

"كل الأمور كانت تسير بشكل جيد من أجل تجديد العقد، برشلونة فعل كل ما بوسعه لكن في نهاية الأمر قال إنه ليس من الممكن، قيل أنني لا أريد الاستمرار لكني أؤكد لكم أنني فعلت المستحيل من أجل البقاء مع برشلونة"

"حتى هذه اللحظة لا أصدق ما يحدث، لكن يجب علينا أن نتفهم هذا الوضع وأن نتعايش معه"

"باريس سان جيرمان من الخيارات المحتملة لوجهتي المقبلة، لكن لا شيء مؤكد مع أي ناد، فور الكشف عن بيان برشلونة تلقيت اتصالات كثيرة من عدة أندية اهتمت بالتعاقد معي، لكني لم أقرر أي شيء حتى الآن"

"نعم بكل تأكيد أعيش أصعب لحظة في مسيرتي خلال الوقت الحالي، ربما كانت هناك بعض المصاعب والهزائم، لكني أعتقد أن هذه الأشياء لن تعود، والآن سيبدأ تاريخا جديدا"

"لم أرغب في الرحيل عن برشلونة هذا العام ولهذا أنا حزين جدا، لم أكن أتوقع أبدا الرحيل"

"كما قال خوان لابورتا، النادي أهم من أي لاعب والجميع سيتأقلم ويتعود، ستكون هناك بعض الصعوبات في البداية لكن سيتعود الجميع في النهاية على اللعب بدون ميسي، أعتقد أن الفريق سيتعاقد مع لاعبين كبار لكن هناك تشكيلة رائعة الآن"

"عقدت عدة اجتماعات مع الرئيس بعد الانتخابات، واتفقنا على الاستمرار مع برشلونة، لكن بعد ذلك حدث ما حدث ولن نتمكن من توقيع العقد، كان الجميع يتحدث وترددت أقاويل كثيرة، لكننا كنا نعرف ما القرار"

"لم أحاول خداع الجماهير، لا أعتقد أنني منحت الجماهير آمالا كاذبة، الجميع كان مقتنعا باستمراري والأمور كانت واضحة ولم تكن هناك أي مشاكل في توقع العقد، دائما ما كنا صادقين على الأقل من جانبي، لكن الأمور لم تكن ممكنة"

"لا أدري ما حدث بالتحديد، كل ما أدركه أن الأمور كانت مستحيلة بشأن تجديد العقد، لا أعرف السبب ما إذا كانت ديون برشلونة أم رابطة لا ليجا، لكني لا أريد توجيه أي شيء لخافيير تيباس رئيس لا ليجا، ليس لدي مشكلة معه"

"بكل تأكيد أريد أن أنهي آخر موسم لي في مسيرتي بنفس الروح والعزيمة، وأريد أن أتخطى عدد ألقاب داني ألفيش الذي أهنئه بفوزه بالميدالية الذهبية، هذه هي عقليتي والجميع يعرفني حق المعرفة، لكن ليس معنى ذلك أنني سأذهب لناد ينتزع الألقاب من برشلونة"

"الصور التي التقطتها مع نيمار وباقي لاعبي باريس سان جيرمان في العطلة بإبيزا كانت صدفة"

"شرح لابورتا أن النادي مديون، ولو ضغطوا أنفسهم سيصبح الأمر معقدا جدا، حتى أن رابطة الليجا لم تسمح بذلك، لذلك الأمر كان مستحيلا وكان عليّ واصلة مسيرتي في مكان آخر وأفكر في نفسي، وهو ما بدأ منذ هذه اللحظة"

"لم يطلب مني أي أحد تخفيض راتبي بنسبة 30% كما تردد، كل هذه كانت شائعات، وافقت على خصم 50% من قيمة العقد وأنا لم أطلب 80% كما قيل، قمت كل ما بوسعي للبقاء"