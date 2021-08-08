اخبار الرياضه

"من الخيارات المتاحة".. ميسي يعلق على انتقاله إلى باريس سان جيرمان

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق ليونيل قائد السابق، على الأنباء التي أشارت إلى اقتراب انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف برشلونة يوم الخميس الماضي أن ميسي الذي انتهى عقده مع النادي، سيرحل عن الفريق بعد أكثر من عقدين في صفوف البارسا.

وذكر برشلونة في بيانه الرسمي أن ذلك جاء بعد توصل الطرفين لاتفاق بشأن تجديد العقد، لكنهما لم يستطيعا توقيعه رسميا بسبب القواعد واللوائح المالية لرابطة "لا ليجا".

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بوداع ميسي لبرشلونة، قال اللاعب الأرجنتيني: "نعم، من الخيارات المتاحة أمامي، فمنذ بيان برشلونة تلقيت العديد من الاتصالات من بعض الأندية".

وأتم: "لكنّي لم أقرر ولم أوقع حتى الآن، ولكن بكل تأكيد أتحدث وأتفاوض".

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا