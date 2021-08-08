أولمبياد طوكيو.. أين تقع مصر بين الأفضل عربيا وإفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية جدول ترتيب ميداليات أولمبياد طوكيو التي تختتم فعالياتها اليوم الأحد، وتواجدت مصر بين الأفضل عربياً وأفريقياً.

وتواجدت مصر في المركز الـ54 عالمياً، بعد تحقيق ميدالية ذهبية، وميدالية فضية بجانب 4 ميداليات برونزية.

وحلت مصر في المركز الثاني عربياً، خلف قطر صاحبة 2 ميدالية ذهبية وواحدة برونزية، وتونس ثالثاً بميدالية ذهبية وأخرى فضية، والمغرب رابعاً بميدالية ذهبية، الأردن خامساً بفضية وبرونزية، والبحرين والسعودية معاً بميدالية فضية، وأخيرا الكويت وسوريا بميدالية برونزية.

وعلى صعيد أفريقيا، تواجدت مصر في المركز الرابع، خلف كينيا التي تصدرت الترتيب برصيد 4 ميداليات ذهب و4 فضة و2 برونز، ثم أوغندا في المركز الثاني بـ2 ميدالية ذهبية وميدالية فضية وأخرى برونزية، وجنوب أفريقيا ثالثاً بميدالية ذهبية و2 ميدالية فضية.

وأثيوبيا في المركز الخامس بميدالية ذهبية وأخرى فضية و2 برونزية، ثم تونس، وبعد ذلك المغرب، ونيجيريا في المركز الثامن بميدالية فضية وأخرى برونزية، وناميبيا في المركز التاسع بميدالية فضية، وأخيرا بتسوانا وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغانا بميدالية برونزية.

وحصدت بوركينا فاسو أول ميدالية في تاريخها من خلال هيوز فابريس زانجو نجم الوثب الثلاثي.

وحصد رياضيو الولايات المتحدة 113 ميدالية بواقع 39 ذهبية و41 فضية و33 برونزية في طوكيو.

وتصدرت الولايات المتحدة بذلك جدول ترتيب الميداليات للدورة الأولمبية الثالثة على التوالي.

وتصدرت العداءة المخضرمة اليسون فيليكس المشهد بالفوز بذهبية سباق 4× 400 متر تتابع وبرونزية أخرى في فئة الفردي لتصبح أكثر الرياضيين الأمريكيين تتويجا بالميداليات في مضمار ألعاب القوى على مر العصور.

وفي منافسات السباحة سجلت أمريكا حضورها بقوة أيضا من خلال نجمي السباحة الحرة كاليب دريسيل وكاتي ليديكي، رغم سقوط الأخيرة أمام الأسترالية الصاعدة اريارن تيتموس في عدد من سباقات المسافات القصيرة.

وحلت الصين مستضيفة أولمبياد 2022 الشتوي، في المركز الثاني بجدول الميداليات برصيد 88 ميدالية بواقع 38 ذهبية و32 فضية و18 برونزية.

وجاءت اليابان الدولة المضيفة لأولمبياد طوكيو في المركز الثالث بالقائمة بإجمالي 58 ميدالية بواقع 27 ذهبية و14 فضية و17 برونزية ، في حصيلة قياسية على المستوى الوطني.

وسجلت بريطانيا أنجح مسيرة لها منذ أولمبياد بكين 2008 حيث تصدرت قائمة الدول الأوروبية المشاركة بحصدها 22 ذهبية و21 فضية و22 برونزية.

وحل الفريق الروسي الذي شارك بشكل محايد دون رفع علمه أو عزف نشيده الوطني على منصات التتويج، في المركز الخامس بعشرين ذهبية و28 فضية و23 برونزية.

وبإمكان دولة سان مارينو الاحتفال بإنجازها في طوكيو بحصد فضية واحدة وبرونزيتين ببعثة تتألف من خمسة رياضيين.