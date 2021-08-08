وسط أنباء ارتباطه بالأهلي.. برايتون يوضح سبب غياب بيرسي تاو عن ودية خيتافي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

برر جراهام بوتر مدرب فريق برايتون الإنجليزي، سبب غياب لاعبه بيرسي تاو عن المشاركة في ودية الفريق ضد خيتافي الإسباني في المباراة التي جمعتهما ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل 2021/2022.

وارتبط تاو بالرحيل عن صفوف برايتون، وسط اهتمامات من جانب الأهلي المصري بحسب مصادر ليلا كورة.. طالع مزيد من التفاصيل

كما أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن سبب غياب اللاعب الجنوب أفريقي عن المباراة الودية هو ارتباطه بالانتقال إلى الأهلي المصري على أن يتم الإعلان عن إتمام الصفقة قريبا.

وبحسب تصريحات لمدرب برايتون، فقال بوتر عن سبب غياب البالغ من العمر27 عاما: "لم يتواجد في المباراة لأسباب شخصية".

وينتهي تعاقد بيرسي تاو مع برايتون في صيف 2022، وهو ما يعني حق اللاعب في التوقيع لأي فريق بداية من يناير المقبل، الأمر الذي يدعم استراتيجية الأهلي في التفاوض مع النادي الإنجليزي.