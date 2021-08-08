الامارات | مصر.. مكافآت مجزية لأبطال أولمبياد طوكيو "ملايين ورواتب مدى الحياة"

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. مكافآت مجزية لأبطال أولمبياد طوكيو "ملايين ورواتب مدى الحياة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام مصرية عن المكافآت الرسمية للرياضيين المصريين المتوجين خلال أولمبياد طوكيو الذي حصدت فيه البعثة المصرية ست ميداليات (ذهبية وفضية وأربع برونزيات) مسجلة رقم قياسي لمصر في دورة واحدة، بعدما كانت قد حققت خمس ميداليات في أولمبياد برلين 1936 ولندن 1948 وأثينا 2004.

وستحصل بطلة الكاراتيه فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية الوحيدة لمصر في طوكيو على مليون جنيه وراتب شهري مدى الحياة (3500 جنيه)، وأحمد الجندي 750 ألف جنيه وراتب شهري مدى الحياة (2500 جنيه) بعد فضية الخماسي الحديث، وكلا من هداية ملاك وسيف عيسى ومحمد "كيشو" وجيانا فاروق على مبلغ 500 ألف مكافآة وراتب شهري مدى الحياة (2000 جنيه) بعد الحصول برونزية التايكوندو والمصارعة والكاراتيه على التوالي، ولأن هداية كانت قد توجت في النسخة الماضية للأولمبياد ببرونزية التايكواندو أيضاً "ريو دي جانيرو 2016" فإن راتبها الشهري سيصل إلى 4000 جنيه، بحسب صحيفة المصري اليوم.

وأشارت مواقع مصرية ومنها "يلا كورة" بأن اللجنة الأولمبية المصري بصدد رفع قيمة الحوافز 50% لكل بطل فيما الرواتب الشهرية ستظل كما هي لكل مركز دون أي زيادة.

ويستفيد من الراتب الشهري "مدى الحياة" 108 شخص، بواقع 14 (بطل وبطلة) أولمبية، و94 (بطل وبطلة) بارالمبية، وبالطبع تلك الرواتب لا يتم توريثها.

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