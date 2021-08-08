«الانفصال التاريخي».. ما هي اللوائح التي تسببت في رحيل ميسي عن برشلونة ؟

الشارقة - اميمة ياسر -

لا يزال إعلان رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة يمثل صدمة كبيرة في عالم كرة القدم وسوق الانتقالات الصيفية.

ويأتي رحيل ميسي عن برشلونة ليطوي 20 عاماً سطّر خلالها ملحمة كروية وحقق بها أرقاماً قياسية وألقاباً جماعية وفردية عدة داخل قلعة "كامب نو".

وتسبب رحيل ميسي عن الفريق الكتالوني في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتساءل عشاق "البرغوث" الأرجنتيني عن الأسباب، بجانب ما هي وجهته القادمة.

وكان مسئولو نادي برشلونة قد أوضحوا أن السبب الرئيسي في رحيل ميسي هو العوائق المالية والهيكلية الخاصة بلوائح الدوري الإسباني.

عوائق

في عام 2013، أنشأت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" قسماً مختصاً بـ "الرقابة الاقتصادية"، بهدف وضع حد لنفقات أندية البطولة في الدرجتين الأولى والثانية.

وتضمن الحد الذي وضعه القسم الجديد مجموع المبلغ الكلي الذي يمكن لأندية الدوري المحلي - بقسميه الأول و الثاني - أن تنفقه على لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني وفرق "الرديف"، بجانب ما يتم إنفاقه على لاعبي الأكاديميات التابعة للنادي، وأي لاعب غير مسجل يتبع النادي

وأعطى قسم "الرقابة الاقتصادية" برابطة الدوري الإسباني الحق لجميع الأندية في اختيار كيفية تقسيم إنفاقها من خلال الموارد، ولكن هذا الحق مشروط بعدم تجاوز الحد الإجمالي للإنفاق الموضوع من قبل القسم.

ومنذ عام 2013، وتحديداً قبل كل فترة انتقالات صيفية، أصبح من المعتاد أن تطالب رابطة "لا ليجا" كافة الأندية بتقديم بيانات تشمل الإيرادات المتوقعة للموسم المقبل، وكذلك الأرباح، بالإضافة إلى خسائر السنوات السابقة ومصادر تمويل النادي خارجياً والمدخرات اليومية والديون والتكاليف العامة.

لذلك، فعندما يرغب أي ناد في تسجيل أي صفقة جديدة لدى رابطة الدوري الإسباني، فإن فريق قسم "الرقابة الاقتصادية" يقوم بالتحقق من ميزانية النادي من أجل اتخاذ القرار النهائي والمناسب سواء بتسجيل اللاعب أم لا.

أزمة برشلونة

وبالنظر إلى ما سبق وتطبيقه على نادي برشلونة، فإن الأزمة الحقيقية ترجع إلى عقد المجلس السابق برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو الذي وقع مع عدد من اللاعبين الجدد لصالح الفريق الكتالوني برواتب خيالية، وهو الإجراء الذي ضربه انتشار فيروس كورونا حيث تأثر برشلونة مالياً أكثر من أي نادٍ بهذه الجائحة.

وفي الفترة الحالية، أصبح برشلونة عاجزاً عن تسجيل لاعبين جدد إلا في حالة بيع لاعبين من قوام البارسا كي تصبح لدى النادي الكتالوني ميزانية كافية لدفع رواتب لاعبيه، إذ فشل مسئولو النادي حتى الآن في تسجيل الصفقات الجديدة وهي: سيرجيو أجويرو وممفيس ديباي وإريك جارسيا وإيمرسون رويال بسبب تلك الأزمة.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن مسئولي برشلونة كانوا منفتحين على فكرة بيع لاعبين مثل أنطوان جريزمان و فيليب كوتينيو للتخلص من رواتبهم الضخمة وتسجيل لاعبين جدد.

تخفيض الراتب

وفي تقرير سابق، ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وافق مسبقاً على تخفيض راتبه بنسبة 50% لتمديد عقده مع البارسا والبقاء فترة أطول في "كامب نو".

ومن أجل حل أزمة قائد منتخب الأرجنتين مع برشلونة وفقاً للوضع المالي المتراجع للنادي الكتالوني، فإن الأرجنتيني كان عليه تخفيض 80 أو حتى 90% من راتبه كي يمدد تعاقده مع البارسا لذا حاول لابورتا إقناع خافيير تيباس رئيس رابطة "لا ليجا" بالحصول على استثناء لناديه من أجل تمديد مدة "البرغوث"، لكن الأخير رفض بشكل قاطع، وهو الأمر الذي أكدته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وفي وقت سابق، تحدث تيباس، رئيس رابطة "لا ليجا" عن أزمة ميسي، حيث قال في تصريحات صحفية بالقول: "أتمنى أن يستطيع برشلونة حل أزمة راتب ميسي، ولكن لتسجيله عليهم تخفيض جزء من ميزانيتهم، لا نستطيع القيام باستثناء لميسي أو هالاند".

وقالت وسائل إعلامية إسبانية إن تيباس كان مقتنعاً أنه "لو قام باستثناء لقائد برشلونة ميسي، فإن المشروع الاقتصادي للدوري الإسباني سينهار كلياً فيما بعد".

وفي ظل الأزمة التي ضربت برشلونة منذ جائحة كورونا، فإن النادي الكتالوني لم يكن قادراً على إيجاد استثناء لحل أزمة راتب ميسي في عقده الجديد وتسجيله بالرابطة، الأمر الذي جعل من رحيل "البرغوث" الأرجنتيني هو القرار الواقعي.