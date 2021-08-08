أولمبياد طوكيو- كرة الماء: صربيا تحرز آخر ذهبيات الألعاب المؤجلة

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طوكيو : أحرز منتخب صربيا لكرة الماء ذهبية منافسات الرجال، محتفظاً بلقبه بفوزه 13 10 على اليونان، وحاصداً آخر الألقاب الـ339 في دورة ألعاب طوكيو التي تختتم الأحد.

وسجل كل من دوسان مانديتش ونيكولا ياكسيتش وأندريا برلينوفيتش ثلاثة أهداف لكل منهم، ليدافعوا عن اللقب الذي ظفرت به صربيا في أولمبياد ريو قبل خمس سنوات، وحرموا اليونان من أول ذهبية أولمبية في أي رياضة جماعية.

وهذه هي الذهبية الثالثة لصربيا في اليابان بعد فوزها في التايكواندو والكاراتيه للسيدات، فيما أنهت اليونان الألعاب بذهبيتين في تجديف الرجال والوثب الطويل.