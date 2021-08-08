شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو بطل البرونز فى أولمبياد طوكيو.. ما معنى الاسم وأساب إطلاق اللقب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد إبراهيم كيشو، بطل منتخب المصارعة، تاريخ اللعبة بعدما حقق الميدالية الثامنة للعبة فى تاريخ الدورات الأولمبية، بمنافسات المصارعة وزن 67 كجم بعد هزيمة الروسي أرتيم سوركوف، ليحقق الميدالية البرونزية الثالثة لمصر فى أولمبياد طوكيو بعدما سبقه ثنائى التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسي.

وبعدما أصبح اسم كيشو يتردد فى كل حديث رياضى، ما السر وراء هذا اللقب، وماذا تعنى كلمة كيشو؟

بسؤال اللاعب عن معنى اسمه قال محمد إبراهيم لاعب المنتخب المتوج ببرونزية الأولمبياد، إن هذا الاسم أطلقه عليه والده، ولكن دون أن يعرف الأسباب لهذا اللقب، والذى أصبح معروفا به فى الوسط الرياضى عامة والمصارعة خاصة.

وبالانتقال إلى والدته كشفت في أحد تصريحاتها أن اسم كيشو مشتق من "كش ملك" من لعبة الشطرنج، والسبب أنه كان يفوز بعدم التكافؤ فى مبارياته لأنه كان بيفوز 7/0 و8/0 ووالده هو الذى أطلقه عليه من عدد المرات التي يفوز بها بعدم التكافؤ.

وفاز كيشو بدور ثمن النهائي على لاعب كوريا الجنوبية هانسو ريو بنتيجة 7-6 ليتأهل لمواجهة بطل ارمينيا كارين ارام في دور ربع النهائي ، كما فاز كيشو على بطل أرمينيا كارين ارام في دور ربع النهائي ليصعد لنصف النهائي لمواجهة بطل اوكرانيا بارزيف ناسيبوف في نصف النهائي، لكنه خسر أمامه