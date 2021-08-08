أولمبياد طوكيو .. شاهد فريال أشرف فتاة الكاراتية التاريخية خارج صالات القتال

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية تتويج فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتية بالميدالية الذهبية الأولى للعبة، وللبعثة المصرية فى أولمبياد طوكيو، بعد الفوز على لاعبة أذربيجان بنتيجة 2/0 فى نهائى البطولة، لتسطر تاريخا جديدا للرياضة المصرية.

فريال أشرف تهوى الرسم والقراءة، وفقا لحالها النفسية، وتحب المكرونة بالسوسيس والموتزاريلا، وتفضل الارتباط بشخص رياضى حتى يقدر ظروف تدريباتها وبطولاتها، وفى الجانب الآخر من حياتها فمثلها مثل أى فتاة ترتدى ملابس البنات، دون تقيد بنوع معين وفقا للرياضة التى تمارسها.

ونجحت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه فى التأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو، بعد التعادل مع بطلة الجزائر في المباراة الأخيرة بدور المجموعات، وتضمن لمصر ميدالية خامسة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحققت فريال أشرف الفوز على لاعبة سويسرا بالأفضلية بعد التعادل 3-3 بعد فوزها في المباراة الأولى على لاعبة الصين بنتيجة 4-0 وخسارة من حميدة عباسلي لاعبة إيران في المباراة الثالثة ، حيث يوجد بالمجموعة مواجهة بين 5 لاعبين، ويتأهل إلى نصف النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني ، كما تغلبت على لاعبة كازاخستان 5/3 فى قبل النهائي..