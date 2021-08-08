شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الفوز بثلاثية.. كارتيرون يلوم لاعبى الزمالك بعد مباراة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اللوم على لاعبى فريقه رغم تحقيق الفوز بنتيجة 3 / 0 على غزل المحلة، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد الإسكندرية فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وتحدث الخواجة الفرنسى مع لاعبى فريقه عقب المباراة، ملقيًا عليهم اللوم لعدم زيادة الغلة التهديفية أمام الفلاحين، وتراجع المستوى بشكل ملحوظ فى شوط المباراة الثانى.

وأكد كارتيرون أنه يجب على اللاعبين السعى لتحقق الفوز فى جميع المباريات المتبقية فى مسابقة الدورى، مع استغلال جميع الفرص من أجل التهديف خاصة وإن الزمالك تساوى مع الأهلى فى النقاط، وقد تكون لعبة الأهداف هى الحاسمة للبطولة فى نهايتها.

ورغم أن كارتيرون قال فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة، إنه راضٍ عن أداء ونتيجة فريقه في مباراة غزل المحلة، إلا إنه انتقد لاعبيه فى الغرف المغلقة وطالبهم باستغلال كافة الفرص التى تتاح أمامهم للتسجيل.

ويعتلى الأهلى صدارة جدول ترتيب الدورى بعدما وصل للنقطة 64 عقب الفوز على سيراميكا برباعية نظيفة، ليستعيد صدارة الدوري من الزمالك، ويتفوق عليه بفارق النقاط والمواجهات المباشرة.