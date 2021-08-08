شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة بيرسى تاو فى 4 سنوات تكلف الأهلى أقل من قيمة استعارة رمضان صبحى موسما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات انتقال الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب نادي برايتون، للنادي الأهلي مسألة وقت فقط بعدما حسم مسئولو القلعة الحمراء جميع إجراءات الصفقة خلال الأيام الماضية.

وأنهى الأهلي إجراءات التعاقد مع بيرسي تاو لمدة 4 مواسم بمقابل مالى لا يتعدى مليون و700 ألف دولار، سيتم دفعها على عدة أقساط وليس مرة واحدة.

ويُعد انضمام بيرسي تاو للأهلي بهذا المبلغ مكسبا كبيرا، خاصة أن قيمة الصفقة غير مُبالغ فيها، بل هى أقل بكثير مما زعمت تقارير الأيام الماضية بأن اللاعب سينتقل للأهلي بمقابل مالي يصل لـ3 ملايين دولار، لكن إدارة الأهلي حسمت الصفقة مقابل مليون و700 ألف دولار يتم تسديدها على ثلاثة أقساط تقريباً.

قيمة تعاقد الأهلي مع بيرسي تاو، الذي تألق مع منتخب جنوب أفريقيا وعدة أندية أوروبية، تساوي تقريباً قيمة استعارة الأهلي رمضان صبحي من هيدرسفيلد منذ عدة مواسم، حيث استعاره الأهلي ستة أشهر ثم جدد تلك الإعارة ستة أشهر أخرى بمقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.

الأهلي دفع مليوناً و600 ألف جنيه إسترليني لاستعارة رمضان صبحي لمدة موسم فى حين سيدفع مليوناً و700 ألف دولار لضم نجم منتخب جنوب أفريقيا لمدة أربعة مواسم، ما يؤكد أن قيمة استعارة رمضان صبحي موسماً أكبر بكثير من قيمة شراء بيرسي تاو قبل أن يرفض رمضان صبحي البقاء في الأهلي وفضّل الرحيل لنادى بيراميدز باحثاً عن طموح جديد كما أعلن وقتها.

وأنهى مسئولو الأهلي صفقة بيرسي تاو بعد المفاوضات التي تمت خلال الأيام الماضية بين الأهلي والنادي الإنجليزي واللاعب ، وأفادت مصادر بأن الأهلي توصل لاتفاق نهائي مع برايتون أمس الأول، الجمعة، يقضي بضم اللاعب 4 مواسم تبدأ من الموسم الجاري، وقال مصدر في الأهلي إن الصفقة سيتم حسمها خلال الساعات المقبلة بشكل رسمي بعدما وافق برايتون الإنجليزي على عرض الأهلي الذي كان جادًا وحاسمًا.

وأوضح المصدر أن برايتون أراد بيع بيرسي تاو حاليًا من أجل الاستفادة من وراء بيعه ماليًا لأن عقده سينتهي بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل مجانًا.

ولعب بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي دوراً كبيراً في صفقة بيرسي تاو حيث فتح موسيماني خط إتصالات مباشر مع اللاعب الجنوب أفريقي طوال الأيام الماضية وتحدث معه بشأن الانتفال للأهلي.

ويرتبط المدير الفني بعلاقة قوية مع بيرسي تاو منذ أن كان يتواجدان سوياً في نادي صن داونز الجنوب أفريقي قبل عدة مواسم.

ودار حوار على مدار الفترة الماضية بين موسيماني وبيرسي تاو أكد خلاله الأول أن التواجد مع الأهلي سيُحقق له مكاسب رائعة على الصعيد الفني من حيث المشاركة المُستمرة وهو أمر لا يحدث له في برايتون.

كما أن التواجد ضمن صفوف الأهلي سيتيح له فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية المقبلة وهي فرصة جيدة للتألق من جديد ولفت أنظار أندية كثيرة في أوربا.

على صعيد متصل، يناقش مسئولو الأهلى مع بيتسو موسيمانى اللاعب الأجنبى، الذى سيتم الاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل قيد الجنوب أفريقى بيرسى تاو بدلاً منه.