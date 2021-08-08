شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى محظوظ والزمالك فاوضنى.. 6 تصريحات مثيرة لمختار مختار عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مختار مختار، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، عددا من التصريحات المثيرة بعد فترة غياب طويلة من الظهور الإعلامى عقب رحيله عن تدريب الإنتاج الحربى فى بداية الموسم الجارى، ونستعرض هذه التصريحات فى السطور التالية..

مختار مختار: موسيمانى مدرب محظوظ

أكد مختار مختار نجم الأهلى الأسبق أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مدرب محظوظ قائلا، «حتى الآن هو مدرب محظوظ وليس كفء، وأتمنى أن تكون الظروف أفضل من ذلك لكي يتم الحكم عليه».

مختار مختار يكشف أسباب رفضه تدريب الأهلى فى عهد محمود طاهر

وأكد مختار مختار نجم النادي الأهلي الأسبق، أنه رفض تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة التي تولى فيها المهندس محمود طاهر، رئاسة النادي.

وقال مختار مختار، فى تصريحات تليفزيونية، «ساندت محمود طاهر فى انتخابات الأهلي ضد إبراهيم المعلم، وبعد نجاح طاهر تولى علاء عبدالصادق، منصب المشرف العام على فريق الكرة، وتحدث معي من أجل تدريب الفريق الأحمر، ولكني رفضت».

وأضاف مختار، «علاء عبدالصادق، عقد معى أكثر من جلسة لإقناعي بالموافقة على تدريب الأهلي، ولكني تمسكت بقرارى، حتى لا يُقال إنني ساندت محمود طاهر في الانتخابات، حتى أتولى تدريب الأهلي».

مختار مختار: الأهلى تأثر بإصابتى والكل شعر بأهميتى بعد قرار الاعتزال

استعاد مختار مختار نجم الأهلى السابق والمدير الفني لعدد كبير من أندية الدورى المصري، ذكرياته مع الكرة وقصة اعتزاله قائلا، "الأهلي تأثر جدًا بإصابتي والكل شعر بأهميتي بعد قرار الاعتزال".

مختار مختار: "ساهمت فى عودة دوري الأبطال للأهلى مع جوزيه"

وقال مختار مختار نجم الأهلى الأسبق، "ساهمت في عودة دوري أبطال أفريقيا للنادي الأهلي عام 2001 بعملي كمدرب عام مع مانويل جوزيه".

مختار مختار يعترف بمفاوضات الزمالك

وأضاف المدير الفني المخضرم والمدرب العام السابق بالنادي الأهلى في فترة الجيل الذهبي، "الزمالك فاوضني وتشرفت بالجلوس مع الرمز الكبير حلمي زامورا، ومحمود الجوهري كان وراء انضمامي للأهلي".

مختار مختار يعترف بالتقصير فى الظهور الاعلامى

وتابع مختار مختار، "أعترف بتقصيري في الظهور الإعلامي والسبب في هذا تعودي على الابتعاد عن الإعلام، وكنت معروفا في شبرا خلال بداياتي الكروية بين زملائي باسم عادل، ولكن في الأهلى أطلق علىّ الكابتن محمد لطفي المعلق الشهير مختار مختار".