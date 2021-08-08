شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يغيب عن ودية برايتون الأخيرة والمدرب يلمح لإنهاء صفقة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيب الجنوب أفريقي بيرسي تاو، نجم برايتون الإنجليزي، عن ودية الفريق الأخيرة استعدادا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي خاضها الفريق أمس أمام خيتافي الإسباني والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-0 على ملعب الفريق الإنجليزي.

وعلى الرغم من مشاركة اللاعب في الودية قبل الأخيرة أمام لوتون والتي حسمها برايتون بنتيجة 3-1 وتسجيله هدفًا، إلا أنه لم يتواجد بقائمة الـ23 لاعبا التي خاض بها المدرب جراهام بوتر مباراة الأمس على ملعب فالمر.

وربطت الصحف التابعة لبرايتون غياب بيرسي تاو عن ودية الأمس بارتباط اسمه بالأهلي بعدما نجح بطل أفريقيا في حسم صفقة بيرسى تاو، وأكدت مصادر بالأهلى أن القلعة الحمراء توصلت لاتفاق نهائى مع برايتون يقضى بضم اللاعب 4 مواسم تبدأ من الموسم الجاري، وقال مصدر فى الأهلى إن الصفقة سيتم حسمها خلال الساعات المقبلة بشكل رسمى بعدما وافق برايتون الإنجليزى على عرض الأهلى الذى كان جادًا وحاسمًا.

وقال بوتر تعليقًا على غياب تاو، "اللاعب تغيب لأسباب شخصية"، ما يثير التكهنات حول إمكانية غيابه لإنهاء صفقة انتقاله إلى الأهلي بعدما تم الاتفاق بين الناديين على ضم اللاعب ويتبقى توقيع النجم الجنوب أفريقي.

مهارات وأهداف بيرسي تاو

ولعب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، دوراً كبيراً فى صفقة بيرسى تاو، حيث فتح موسيمانى خط اتصال مباشر مع اللاعب الجنوب أفريقى طوال الأيام الماضية وتحدث معه بشأن الانتقال للأهلي.

ويرتبط المدير الفنى بعلاقة قوية مع بيرسى تاو منذ أن كان يتواجدان سوياً فى نادى صن داونز الجنوب أفريقى قبل عدة مواسم.

ودار حوار على مدار الفترة الماضية بين موسيمانى وبيرسى تاو، أكد خلاله الأول أن التواجد مع الأهلى سيُحقق له مكاسب رائعة على الصعيد الفنى من حيث المشاركة المُستمرة وهو أمر لا يحدث له فى برايتون.

كما أن اللعب بالأهلى سيتيح له فرصة المشاركة فى كأس العالم للأندية المقبلة، وهى فرصة جيدة للتألق من جديد ولفت أنظار أندية كثيرة فى أوربا.