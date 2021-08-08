شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يتفوق على الزمالك بفارق الأهداف والمواجهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتيب الدوري المصري فى الوقت الحالى يشبه السلالم الموسيقية بين الأهلى والزمالك، خاصة بعدما تساوى الفريقين فى النقاط، إلا أن المارد الأحمر يتصدر جدول الترتيب فى الوقت الحالى بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة.

ترتيب الدوري المصري

خاض الأهلى والزمالك مواجهتين أمس، السبت، الأول واجه سيراميكا، والثانى التقى مع غزل المحلة، ونجح القطبان فى تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث ليبقى وضع جدول ترتيب الدورى المصري كما كان عليه قبل مواجهات تلك الجولة.

ترتيب الدوري المصري

الزمالك حقق الفوز فى مواجهة غزل المحلة بنتيجة 3 / 0 ليتصدر بعدها جدول الدورى لمدة ساعتين فقط، وبعدها حقق الأهلى الفوز على سيراميكا بنتيجة 4 / 0 ليعود لصدارة ترتيب الدوري المصري بعدها.

ترتيب الدوري المصري

يعتلى الأهلى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة وبفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن الزمالك صاحب نفس العدد من النقاط.