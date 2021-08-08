شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مباراة أسوان والإنتاج الحربى بالدوري المصري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق أسوان نظيره الإنتاج الحربي فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل أسوان المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 48.

2_ يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 53 هدفا.

3_أسندت لجنة الحكام مباراة أسوان والانتاج الحربى لطاقم تحكيم مكون من: "محمود بسيوني (حكم ساحة) وعمر فتحي (مساعدا أول) ومصطفى عطية (مساعدا ثانيا) ومصطفى عطا الله (حكما رابعا) وخالد الغندور (حكم فار) وأحمد جمال (مساعد حكم فار).

4_يدخل أسوان مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في آخر ظهور بالمسابقة، فيما خسر الإنتاج الحربي من الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في آخر ظهور أيضا.

5_مواجهة اليوم هي الثامنة بين الفريقين فى مسابقة الدوري، حيث التقى كل منهما بالاخر فى 7 لقاءات سابقة انتهت ثلاثة منها بفوز الانتاج الحربى وثلاثة بالتعادل ولقاء وحيد بفوز أسوان.

6_ يتصدر محمد ناجي جدو ومحمود فتح الله قائمة هدافي المواجهات برصيد هدفين.

7_ انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بتعادل الفريقين 1-1 ، سجل محمد جابر لأسوان وتعادل محمد طلعت للإنتاج فى اللقاء الذى أقيم فى 6 فبراير 2021 بالجولة 12 للمسابقة على ستاد الاهلى والسلام.