شكرا لقرائتكم خبر عن أبو القاسم بطل السلاح: الرياضة المصرية فى الطريق الصحيح.. وعدم التوفيق مؤلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص علاء أبو القاسم، صاحب فضية أولمبياد لندن 2020 فى رياضة سلاح الشيش، على تهنئة الأبطال الذين حصدوا ميداليات فى طوكيو 2020.

وكتب أبو القاسم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، "طوكيو 2020 : بداية مبروك لكل الأبطال ???? : هداية ملاك - سيف عيسي - محمد كيشو- جيانا فاروق - فريال أشرف - أحمد الجندي، وراء كل ميدالية قصة جميلة ملهمة وتضحيات فخورين جميعا بما قدمتموه، فخور علي المستوي الشخصي بمعرفتكم ، مبروك الرياضة المصرية علي الطريق الصحيح ????????????????????????، فخور بالأبطال اللي كانوا قريبين و لم يوفقوا ، أعلم تماما هذا الشعور المؤلم و لكن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا و انتم لم تقصروا ، شكرا لكل رسائل الدعم و التشجيع - #باريس_٢٠٢٤".

خسر علاء أبو القاسم بطل مصر في سلاح الشيش، من نظيره الياباني شيكيني تاكاهيرو، بنتيجة 15/13، ضمن منافسات ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وكان أبو القاسم قد سيطر على أغلب أوقات المباراة، قبل أن يتعرض لإصابة في الظهر توقفت المباراة على أثرها ليتلقى العلاج، قبل أن يتعرض للهزيمة.

كان علاء أبو القاسم، لاعب سلاح الشيش، قد نجح في الفوز على الروسى فلاديسلاف ميلينكوف الذي تغلب على المصنف الأول عالميا الأمريكى جيريك مينهارت في دور الـ 16، ليتأهل إلي منافسات الدور الربع نهائي ، في منافسات أولمبياد طوكيو 2020 .

يشار إلى أن علاء أبو القاسم قد تأهل إلى دور الـ 16 بعد الفوز على الألمانى كليبرينك فى دور الـ32 بنتيجة 15 - 11 في منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وحمل بطل السلاح علم مصر بصحبة بطلة التايكوندو هداية ملاك فى حفل افتتاح أولمبياد طوكيو.

وشاركت مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيا، مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.