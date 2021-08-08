رئيس برشلونة يكشف عن وجهة ميسي المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة بطريقة غير مقصودة عن وجهة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأعلن برشلونة، مساء الخميس الماضي، عدم استمرار ميسي في صفوفه، رغم أن كلا الطرفين استطاع التوصل لاتفاق على تجديد العقد، غير أن رابطة الدوري الإسباني رفضت توثيقه بسبب المشاكل المالية للنادي الكتالوني، على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبعد رحيل ميسي عن برشلونة، ذكرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان دخل في مفاوضات جدية للتعاقد مع "البرغوث" بشكل مجاني، وسط توقعات بأن يتم حسم الصفقة رسميا في وقت قريب.

من جانبها، كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن لابورتا أخبر أحد مشجعي البارسا خلال لقاء بمطعم، بأن ميسي سيستكمل مسيرته الكروية في فرنسا من خلال الانتقال لباريس سان جيرمان.

وقال لابورتا نصا للمشجع، بحسب الفيديو الذي نشرته "موندو ديبورتيفو": "ميسي ذاهب إلى باريس سان جيرمان، بقاء اللاعب في برشلونة لم يعد ممكنا، قمت بقصارى جهدي، وكان سيكون أمراً عظيماً لو استمر، ولكن لم يكن هذا الأمر ممكناً".

وكان ميسي (34 عاما) انضم إلى أكاديمية برشلونة في عام 2000 قادما من نيولز أولد بويز الأرجنتيني، ومنذ تصعيده للفريق الأول عام 2004، خاض 778 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 672 هدفا أصبح بها الهداف التاريخي للنادي، فضلا عن صناعته 288 هدفا.

وحقق "البرغوث" 35 لقبا محليا وقاريا ودوليا مع برشلونة، بواقع 10 ألقاب في الدوري الإسباني، و8 في السوبر المحلي، و7 في كأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات والسوبر الأوروبي 3 مرات ومثلها في كأس العالم للأندية.

يذكر أن تقارير صحفية ذكرت بأن ميسي ينتظر أن يوقع على عقود لمدة موسمين مع سان جيرمان، قابلة للتمديد لموسم آخر مقابل راتب سنوي بقيمة 35 مليون يورو.