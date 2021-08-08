عبر "واتساب".. لاعبو برشلونة يودعون ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

خطف الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة الإسباني وقائد الفريق السابق، الأضواء بعد تأكد رحيله عن الفريق الكتالوني.



وأعلن البارسا بشكل رسمي انتهاء ارتباطه باللاعب، عبر بيان رسمي أصدره يوم الخميس الماضي، ليغادر ميسي ملعب كامب نو بعد مسيرة دامت لأكثر من عقدين من الزمن.

وقال موقع "جول" في نسخته العالمية إن لاعبي برشلونة حرصوا على توديع ميسي عبر مجموعة دردشة بينهم على تطبيق "واتساب" الشهير.

وأشار المصدر إلى أن حالة من الصمت خيمت بين عناصر الفريق على مجموعة "واتساب" فور إصدار برشلونة البيان المذكور، حتى انهالت رسائل الدعم والوداع على "ليو".

وذكر الموقع بعض من تلك الرسائل، ومنها للاعب جوردي ألبا، الذي قال: "كنت محظوظا بقدر كاف لوجودي هناك (في كامب نو)، ومشاهدة هدفك الأول عام 2005".

وأضاف: "لم أفكر أبدا في أننا سنكون قريبين من بعضنا البعض إلى هذه الدرجة، وأن تصل درجة التفاهم بيننا لمجرد النظرة فقط".

كما سيرجي روبرتو رسالة لميسي قال فيها: "شكرا لكل اللحظات التي ساعدتنا فيها، أنقل لك رسالة مشجعي برشلونة، بعد لحظات الفرح التي قدمتها لهم بأهداف الحاسمة".

وتؤكد أغلب التقارير الصحفية أن ميسي على أعتاب الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، على أن يتم حسم الصفقة رسميا في غضون أيام قليلة.