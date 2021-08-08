يد فرنسا تحقق إنجازا غاب 37 عاما في أولمبياد طوكيو.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

حققت كرة اليد الفرنسية إنجازا استثنائيا خلال منافسات اللعبة للرجال والسيدات في أولمبياد طوكيو 2021.



وفازت فرنسا بذهبية منافسات كرة اليد للسيدات بالأولمبياد لأول مرة في تاريخها بعد تغلبها 30-25 على منتخب اللجنة الأولمبية الروسية في طوكيو اليوم الأحد.

وهذه هي المرة الثالثة في تاريخ الأولمبياد التي تفوز فيها دولة واحدة بذهبيتي الرجال والسيدات في نسخة واحدة بعد الاتحاد السوفيتي في 1976 ويوغوسلافيا في 1984.

ومن ثم، فإن فرنسا أصبحت أول دولة تحقق هذا الإنجاز بعد غياب طويل استمر 37 عاما

وكان فريق الرجال الفرنسي استعاد الذهبية التي حققها في 2008 و2012 عندما ثأر لخسارته أمام الدنمارك في ريو بالفوز 25-23 على بطلة العالم أمس السبت.

وأحرزت النرويج برونزية منافسات السيدات بعد اكتساح السويد بنتيجة 36-19.