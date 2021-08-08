في سباق الدراجات.. ابتسام زايد تختتم مشاركة المصريين في الأولمبياد بحادث مروع «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر -

تعرضت متسابقة الدراجات المصرية، ابتسام زايد، لحادث تصادم مروع، داخل مضمار سباق الدراجات "الأومنيوم"، اليوم الأحد، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو.

وذكرت وسائل إعلامية أنه خلال السابق اصطدمت ابتسام بدراجتها بعدد من اللاعبات ببعضهن اصطدمن ببعضهن، وتساقطت واحدة تلو الأخرى.

وحاولت ابتسام تفادي زميلتها الإيطالية، إليسا بالسامو، التي سقطت قبلها على الأرض، لكنها اصطدمت بها بالدراجة لتسقط هي الأخرى على الأرض بقوة.

وأسفر الحادث عن سقوط 7 لاعبات من أصل 21 متسابقة، وتم استبعاد 4 منهم من سباق السكراتش للسيدات بسبب عدم استكمال السباق وعبور خط النهاية.

وجاءت المتسابقة المصرية على رأس المستبعدات إلى جانب لاعبات من فرنسا وبريطانيا وإيرلندا وهونج كونج، فيما تعرضت اللاعبة البريطانية، لورا تروت، للإصابة إثر سقوطها واصطدام الدراجات بها.