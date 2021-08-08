الحكومة البريطانية تستعد لإصدار قانون لحماية كرة القدم من الدوريات المنشقة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن الحكومة البريطانية تستعد لإصدار قانون لحماية حقوق سلطات كرة القدم الإنجليزية في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الأندية التي تنضم إلى دوري منشق مقترح.

وكان مقترح "دوري السوبر الأوروبي"، والذي تم الإعلان عن إنشاؤه في أبريل الماضي، قد أثار غضباً واسعاً بين المشجعين والحكومات واللاعبين والمديرين، لينهار المشروع بعد أقل من 48 ساعة من إطلاقه، عندما انسحبت جميع الأندية الإنجليزية الستة منه.

وأفادت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن الوزراء يعكفون على خطط لإجراء تغيير قانوني يقضي بتعليق بنود في قانون المنافسة، ويسمح للسلطات مثل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز باتخاذ إجراءات عقابية ضد الأندية التي تنضم إلى الدوري المنفصل.

وفي أبريل الماضي، صرح رئيس الوزراء بوريس جونسون بأن حكومته ستدرس إصدار قانون لوقف دوري السوبر الأوروبي المنشق الذي يخطط لإنشائه 12 نادياً لكرة القدم.

والشهر الماضي، أمرت محكمة إسبانية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإلغاء جميع العقوبات القانونية المفروضة على ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب التخطيط لإنشاء الدوري الأوروبي المنشق.

يشار إلى أن أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس هي آخر الأندية الصامدة بين 12 نادياً أسست مشروع دوري السوبر الأوروبي، لكن المشروع انهار بعد انسحاب جميع الأندية الإنجليزية الستة، بالإضافة إلى إنتر ميلان وميلان وأتلتيكو مدريد.