شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الزمالك بطلا لكأس مصر للمرة الرابعة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 8 أغسطس 2016، حقق الزمالك إنجازا تاريخيا فى مسابقة كأس مصر، عندما فاز بالبطولة للمرة الرابعة على التوالى أعوام "2013، 2014، 2015، 2016" معادلا رقم الأهلى والذى تحقق أعوام "1981، 1983، 1984، 1985"، ورقم الزمالك السابق أعوام "1957، 1958 بالتقاسم مع الأهلى، 1959، 1960".

جاء انجاز الزمالك بعد فوزه على الأهلى فى المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل للزمالك باسم مرسى هدفين فى أول نصف ساعة من عمر المباراة، وثانى الأهداف من ضربة جزاء، قبل أن يضيق عبد الله السعيد الفارق من ضربة جزاء فى نفس الشوط، وفى الشوط الثانى سجل مصطفى فتحى هدف تأكيد الفوز بمجهود فردى فى الدقيقة "59"، ليمنح الزمالك مؤمن سليمان مدربه الشاب طرق أبواب التاريخ بالفوز بأول لقب له كمدير فنى بعد مباراتين فقط.

وهو نهائى مكرر للعام الثانى على التوالى حيث شهدت البطولة تتويج الزمالك على حساب الأهلى بهدفين دون رد سجلهما باسم مرسى قبل هذا النهائي.

مثل الزمالك فى المباراة: أحمد الشناوى، شوقى السعيد، على جبر، إسلام جمال، على فتحى " إبراهيم صلاح ق76"، أحمد توفيق، طارق حامد، معروف يوسف، محمود شيكابالا "مصطفى فتحى ق51"، أيمن حفنى "محمد ناصف ق65"، باسم مرسى.

بينما كان تشكيل الأهلى بقيادة الهولندى مارتن يول : أحمد عادل عبدالمنعم، أحمد فتحى، سعد الدين سمير، رامى ربيعة، صبرى رحيل، حسام عاشور "ميدو جابر ق68"، حسام غالى، وليد سليمان "مروان محسن ق63"، مؤمن زكريا، عمرو جمال " عماد متعب ق58".

وقاد المباراة تحكيميا الحكم المجرى ساندو أندو الذى أشهر البطاقة الحمراء لكل من حسام غالى فى الدقيقة "83"، وأحمد فتحى فى الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.

وعلى المستوى الأفريقى تمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالاً فاز الزمالك طوال تاريخه بـ76 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.