شكرا لقرائتكم خبر عن النادي الإسماعيلي يفاوض الأوغندى أوتشو بعد الرحيل المجاني عن المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، برئاسة على أبو جريشة وعضوية عماد سليمان، باب التفاوض مع الأوغندى خالد أوتشو لاعب خط وسط مصر المقاصة تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، بناءً على توصية إيهاب جلال المدير الفني للدراويش.

ورحب أوتشو، صاحب الـ 27 عاماً، بالانتقال للإسماعيلى لاسيما بعدما اقترب من الرحيل عن مصر المقاصة خلال الميركاتو الصيفى المقبل، وشارك أوتشو مع الفريق الفيومى في 13 مباراة وتدرب على يد إيهاب جلال وقت توليه المسئولية الفنية للمقاصة.

النادي الإسماعيلي يفاوض باولن فوافى

على صعيد مختلف، دخل مسئولو نادي الإسماعيلي في مفاوضات جادة مع المدغشقري باولن فوافي لاعب المقاصة السابق، والذي رحل عن صفوف الفريق الفيومي بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وطلب إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي من مسئولي الدراويش التعاقد مع فوافي من أجل تدعيم صفوف الفريق الأصفر في الموسم المقبل ، لاسيما أنه يعلم إمكانيات اللاعب وقدرته على صناعة الفارق حال انضمامه للدراويش.

ورحل فوافي عن المقاصة لسبيين الأول تقدم اللاعب في السن بعد تخطيه حاجز الـ30 عاما وتراجع أدائه البدني داخل الملعب والثاني هي ارتفاع قيمة عقده الذي كان يقترب من 300 ألف دولار سنويا.

النادى الاسماعيلى يتلقى اخطاراً بشأن مارسيلو

في سياق أخر، تلقى النادى الاسماعيلى اخطاراً من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يفيد بإيقاف حسين السيد مارسيلو لاعب الفريق مباراة واحدة أمام الاهلى بعد طرده في لقاء بيراميدز الأخير بالجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2/2.

وسجل جهاد جريشة حكم المباراة في تقريره سبب الطرد بأن حسين السيد منع فرصة محققة لفريق بيراميدز وهو ما يستوجب إيقافه مباراة واحدة بحسب لائحة المسابقات بالجبلاية ليعود مارسيلو لصفوف الدراويش بداية من مواجهة الزمالك المقبلة بالدوري.