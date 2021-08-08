شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة النقيب يكشف ما قاله لأحمد الأحمر بشأن الاعتزال الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة النقيب، حارس مرمى المنتخب السابق لكرة اليد، عن المحادثة التي جرت بينه وبين أحمد الأحمر لاعب الزمالك والفراعنة، بخصوص قرار الأخير باعتزال كرة اليد بعد دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو والتي حقق المنتخب الوطني خلالها المركز الرابع.

وقال النقيب، في تصريحات لبرنامج "طوكيو 2020": تحدثت مع أحمد الأحمر وقلت له لا تتحدث في موضوع الاعتزال المحلي أو الدولي مطلقاً، وقال لي قررت الاعتزال الدولي لأخفف من الضغط الذي علي لأقدم أداء أفضل في المنافسات المحلية، قد يغير قراره بعد العودة لمصر ومشاورة أهله وأصدقاءه.

وأضاف: أهنيء الشعب المصري وأسرة كرة اليد المصرية، الفريق قدم ما عليه، وأدى بشكل مشرف وفخور بما وصل إليه مستوى كرة اليد، اللاعبين بذلوا جهد فوق طاقتهم، وشاهدنا ما قدمه أحمد الأحمر رغم أنه الأكبر سناً ولكنه بذل مجهود غير عادي.

وتابع: واجهنا المدرسة الإسبانية التي يتبعها مدربنا، وكان مدرب إسبانيا فاهم طريقة باروندو وقرأ طريقة لعبه بشكل جيد، وعدم وجود علي زين أثر بشكل كبير على المنتخب وافتقدنا لجزئية التصويب.

وأكمل: الاحتراف طور كثيراً من علي زين وكذلك يحيى خالد، وسعيد جداً بانضمامه إلى التشكيل المثالي لطوكيو، ويحيى خالد خليفة أحمد الأحمر، وحسن قداح يجب أن يحترف في الخارج ليكتسب الخبرات، وهنداوي قدم بطولة جيدة جداً وتصدياته في مباراة ألمانيا والسويد كانت مميزة جداً.