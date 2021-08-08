شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان: تأثرنا بالغيابات أمام الأهلى ووجدت "خلل" بعد العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا، أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها عامر محمد عامر حارس مرمى الفريق، أثرت بالسلب على آداء اللاعبين أمام الأهلى.

وقال شعبان، فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "سيراميكا تأثر بغياب العديد من اللاعبين المميزين قبل المباراة، مثل صالح جمعة وشريف دابو وشادي حسين وغيرهم، بالإضافة إلى غياب الحارس الثاني محمود شكري، وقلة خبرة الحارس الشاب حمزة معوض".

وأضاف: "المباراة القادمة ستكون صعبة للغاية أمام مصر للمقاصة نظراً لتقارب النقاط بين الفريقين، وسنسعى لحصد النقاط الثلاث في جميع المباريات المتبقية لتحسين وضع الفريق في جدول الدوري العام".

وكشف هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا، عن وجود خلل كبير فى صفوف الفريق بعد عودته من جديد لقيادة الفريق، قائلا: "عندما تفاوض معي مسؤولي سيراميكا للعودة لم أرفض ووافقت على قبول المهمة ولكن الفريق يحتاج إلى شغل وجهد كبير".