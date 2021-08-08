شكرا لقرائتكم خبر عن "الاستئذان" يمنح أيمن حفنى شارة قيادة الزمالك أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل أيمن حفنى، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على شارة القيادة خلال مشاركته أمام غزل المحلة بعدما تم الدفع به فى الدقيقة 68 من عمر المباراة، وهي المشاركة الأولى له منذ انضمامه فى يناير الماضي فى صفقة انتقال حر لتكريمه واعتزاله بالنادي.

وحرص محمود عبد الرزاق شيكابالا، على منح أيمن حفنى شارة قيادة الزمالك، كنوع من التكريم رغم وجود محمد عبد الشافى داخل أرض الملعب، إلا أن الفهد الأسمر لم يقبل على تلك الخطوة بقرار فردى، حيث أظهرت شاشة التليفزيون قيام شيكابالا بالاستئذان أولاً من عبد الشافى كى يمنح أيمن حفنى شارة القيادة.



لحظة استئذان شيكابالا من أيمن حفنى

وفاز الزمالك على المحلة بثلاثية نظيفة سجلها أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري وأشرف بن شرقي بالجولة الـ28 من مسابقة الدوري على استاد الإسكندرية.

أيمن حفنى عاد لارتداء قميص الزمالك بعد غياب 741 يومًا

مشاركة أيمن حفنى مع الزمالك، فى مباراة غزل المحلة، سيكون بذلك عاد للمشاركة مع الأبيض بعد غياب دام لمدة عامين و10 أيام، أى بمعدل 741 يومًا، وذلك بعد أخر مشاركة لحفنى مع الزمالك رسميًا حيث تعود إلى تواجده مع الفريق فى مباراة القمة أمام الأهلى، فى الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، موسم 2019، والتى أقيمت تحديدًا يوم 28 يوليو 2019، وشارك خلالها لمدة 19 دقيقة وانتهت المباراة بفوز الأحمر بهدف دون رد.

تاريخ مشاركات أيمن حفنى مع الزمالك

اجمالاً شارك أيمن حفنى مع الزمالك فى 135 مباراة فى تاريخ تواجده مع القلعة البيضاء، أحرز خلالهم 15 هدفًا وصنع 31 هدفًا، فيما تلقى 14 إنذار وطرد فى مباراة واحدة، وكان من بينهم 102 مباراة فى مسابقة الدورى الممتاز، شهدت إحرازه لـ 11 هدفًا وصناعته 24 هدفًا أخر.

بطولات أيمن حفنى مع الزمالك

خلال مسيرة أيمن حفنى مع الزمالك، توج معه بثلاث بطولات لكأس مصر مواسم 2014 – 2015، 2015 – 2016، 2017 – 2018، وبطولة الدورى المصرى موسم 2014 – 2015، وبطولة الكونفدرالية الإفريقية عام 2019.