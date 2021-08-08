شكرا لقرائتكم خبر عن النقيب: غياب على زين أثر بشكل كبير على فراعنة اليد فى مباراة حسم البرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حمادة النقيب، حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد السابق، أن غياب على زين بسبب الإصابة فى مواجهة الفراعنة أمام إسبانيا التى خسرها المنتخب المصرى بنتيجة 33/31 فى لقاء تحديد البرونزية كان له عامل مؤثر فى عدم وقوف المنتخب على منصة التتويج.

وقال النقيب، فى تصريح لـ برنامج "طوكيو 2020" الذى يذاع على شاشة قناة أون تايم سبورتس 1، إن حسن قداح قدم مباراة قوية بديلا لعلى زين ولكن المدير الفنى لم يعطيه فترات طويلة، مؤكدا أن خبرات زين كانت ستصنع الفارق.

وشهدت أولمبياد طوكيو على جيل تاريخى نتاج ثمرة عمل سنوات طويلة حتى تصل كرة اليد المصرية لتكوين هذا الجيل الذى يجمع عناصر الخبرات بعناصر الشباب من اللاعبين الذين نجحوا فى حصد ذهبية كأس العالم للناشئين عام 2019 وبرونزية الشباب فى نفس العام.

وسطر منتخب مصر لكرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، تاريخا جديدا لكرة اليد المصرية، رغم خسارة برونزية أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الأولى فى التاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمربع الذهبى.

وشهد مشوار منتخب اليد فى الأولمبياد تحقيق نتائج قوية، حيث فاز الفراعنة فى 4 مواجهات بدورالمجموعات، أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20، قبل أن يهزم الماكينات الألمانية بنتيجة 31 / 26 فى ربع النهائى ، ليتلقى خسارة بشرف أمام فرنسا فى نصف النهائى بنتيجة 27 / 23.