شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: لاعبو الأهلى يعانون من الضغوطات بسبب "السوشيال ميديا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فاروق، نجم الأهلي الأسبق، أن لاعبى الفريق الأحمر يلعبون تحت ضغوطات بسبب رغبتهم فى تحقيق الفوز خلال كافة البطولات، وقال فاروق، فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "جماهير الأهلى ترغب فى الفوز بالبطولات فقط وتحقيق الفوز فى جميع المباريات ولذلك لاعبى المارد الأحمر يكونوا تحت ضغط كبير، والسوشيال ميديا سبب ضغط لاعبى الأهلى".

وأضاف فاروق: "الجيل الحالي أصبح يتأثر بالسوشيال ميديا بسبب ما تراه، ويجب على اللاعبين الابتعاد عن ذلك للتركيز فى المباريات".

وقال نجم الأهلي الأسبق، إن نادي الزمالك مُطالب بالفوز ببطولة كبيرة من أجل اكتساب الثقة واسعاد جماهير القلعة البيضاء، مضيفا: "المنافسة هذا الموسم شرسة للغاية بين الأهلى والزمالك واللعب حتى أخر مباراة يزيد من قيمة الدوري المصري التسويقية، وهذه الإثارة بديلة لعدم وجود الجماهير فى الملعب".

وتابع فاروق: "الدوريات الأوروبية الكبري يتم حسم القب قى الجولات الأخيرة وهذا ما نتمناه أن يحدث فى الدورى المصري حتى تزيد قيمة اللاعبين والأندية".