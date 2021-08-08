شكرا لقرائتكم خبر عن شريف العريان: حققنا كل أهدافنا فى الأولمبياد رغم غياب رفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى شريف العريان، نائب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث، أن البعثة المصرية في طوكيو، حققت كل الأهداف التي خططت لها اللجنة الأولمبية بعد دورة ريودي جانيرو، وقال العريان في تصريحات عبر برنامج "طوكيو 2020": كان لدينا 3 أهداف واضحة في الأولمبياد، الأول هو تأهل أكبر عدد من اللاعبين وهذا حدث، ثم التأهل بأكبر عدد من الألعاب وحدث بتأهل 23 لعبة من أصل 29، وأخيراً كان تحقيق أكبر عدد من الميداليات في تاريخ مصر، وتحقق ذلك بـ 6 ميداليات، ويجب أن ننتبه إلى أن هذا الانجاز تم بدون رفع الأثقال، ونتمنى في الأولمبياد المقبلة أن يكونوا معنا.

وأضاف: الجميع قدم أداء جيد سواء من حصدوا ميداليات أو من لم يحصدوا، كل اللاعبين أدوا ما عليهم، في كأس العالم للشباب حصدنا 3 ميداليات في الخماسي الحديث والكاراتيه، ومنذ ذلك الوقت كنا نعد أحمد الجندي لحصد ميدالية في طوكيو.

وتابع، أن أحمد الجندي كسر الرقم الأولمبي في منافسات الأولمبياد، مشيرا إلى أن خبرة الجندي مازالت قليلة في السلاح والفروسية، وحسابتنا كانت تؤكد أنه إذا أنهى السباحة والسلاح بشكل جيد سيحصد ميدالية.

وأكمل: سنتحرك بعد نصف إلى حفل الختام، وسيقام الحفل بدون جماهير، وجيانا فاروق ستحمل العلم، واختيارتا لجيانا موفق جداً، لأنها تختتم حياتها الرياضية وهذا تكريم لتاريخها، سنعود على دفعتين، الدفعة الأولى تصل القاهرة يوم 10 أغسطس، والدفعة الثانية والأخيرة تصل القاهرة يوم 12 أغسطس.

واختتم: أمامنا أقل من عام وسنبدأ الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، متوسط الأعمار السنية لدينا قليل، وهذا يعني أن الخبرات ستزيد.