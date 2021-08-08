شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد: موسيماني سبب تطور "أفشة".. والأهلى يحتاج مهاجم سوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد شادي محمد، نجم الأهلى السابق، بمستوى محمد مجدى أفشة، لاعب الفريق الأحمر، خلال الفترة الماضية، مشددا على أن السبب فى ذلك هو الثقة التى منحها له الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وقال شادي محمد، فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "موسيماني يقوم بتدوير اللاعبين بشكل جيد خلال المباريات ودكة البدلاء قوية للغاية وهذه أفضلية لفريق الأهلى وتمنحه قوة خلال المباريات المتبقية فى الدوري".

وأضاف: "محمد شريف لاعب مزعج بسبب تحركاته الكثيرة مثلما كان يلعب عماد متعب، إلى جانب نجاحه فى تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص وخروجه للإعارة جعله يكتسب المزيد من الخبرات".